Порту, Португалия, , 09:29 — REGNUM Бразильский нападающий футбольного клуба «Порту» Тикиньо может в скором времени перейти в одну из китайских команд. Об этом 19 сентября сообщает A Bola.

По данным издания, 29-летний принял предложение команды «Тяньцзинь Тэда».

При этом ранее стало известно, что китайский клуб смог перебить предложение московской команды «Локомотив» по футболисту, тем, что заплатит $10 млн за игрока, в то время как московская команда предлагала только $9 млн. Также указывается, что годовая зарплата Тикиньо в «Тяньцзинь Тэда» составит $3 млн.

Напомним, Тикиньо играет в составе «Порту» с 2017 года и в нынешнем сезоне провел за свой клуб 48 матчей, в которых отметился 19 голами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2021 года.