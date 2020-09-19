Ярославль, , 09:29 — REGNUM Матч между хоккейным минским клубом «Динамо» и ярославским «Локомотивом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который должен был пройти 19 сентября, перенесен. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба лиги.

Уточняется, что причиной решения о переносе матча стало то, что у 11 хоккеистов ярославской команды и одного ее сотрудника были обнаружены симптомы заражения коронавирусом.

При этом сообщается, что в качестве мер эпидемиологической безопасности «Локомотив» вернулся в Ярославль, где команда прошла тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат. В то же время у девяти игроков клуба продолжается развитие данных симптомов.

Также указывается, что ярославская команда не сможет провести игру в Минске, так как у ней не хватит времени для отбора резервных хоккеистов и подачи документов для пересечения границы с Белоруссией.

Напомним, ранее из-за вспышки коронавируса в «Локомотиве» был отменен матч клуба в КХЛ с командой «Сочи». В настоящее время ярославская команда находится на третьем месте Западной конференции НХЛ с восемью очками после пяти матчей.