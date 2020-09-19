Мадрид, , 08:47 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» возьмет в аренду английского «Форварда» мадридской команды «Реал» Гарета Бэйла. Об этом 19 сентября сообщает издание The Telegraph.

Уточняется, что аренда 31-летнего нападающего обойдется лондонскому клубу в €10 млн и при этом в «Тоттенхэме» будут платить игроку только третью часть его заработной платы. По данным издания, это сумма составит примерно £200 тыс. в неделю.

При этом ранее сам Бэйл заявил, что хотел бы покинуть «Реал», однако, как рассказал футболист, руководство мадридской команды не приняло ни одного предложения о его трансфере.

Отметим, Гарет Бэйл перешел в «Реал» из «Тотенхэма» в 2013 году за €101 млн и в нынешнем сезоне сыграл в составе мадридского клуба в 20 мачтах и отметился в них тремя голами и двумя результативными передачами. Текущий контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.