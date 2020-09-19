Питтсбург, США, , 08:20 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» продлил контракт со своим нападающим Джаредом Макканном. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что новое соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано на два года — до окончания сезона 2021/22, и средняя годовая зарплата игрока в этот период составит $2,94 млн. При этом в первый год хоккеист получит $2,5 млн, а во второй — $3,38 млн.

«Джаред — хороший атакующий игрок, может играть в центре или на фланге. Мы увидели улучшения в его игре в нынешнем году и чувствуем, что ему есть куда расти», — приводит пресс-служба слова исполнительного вице-президента и генерального менеджера «Питтсбурга» Джима Резерфорда.

Отметим, Джаред Макканн в минувшем сезоне сыграл за свой клуб в 66 матчах и смог набрать в них 35 (14 шайб + 21 результативная передача) очков. При этом в трех матчах плей-офф НХЛ игрок отметился одной голевой передачей.