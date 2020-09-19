Москва, , 08:17 — REGNUM Начало нового сезона Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) перенесено с 19 сентября на 3 октября. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба лиги.

«Мы были вынуждены перенести начало сезона, запланированное на 19 сентября», — приводит пресс-служба слова руководителя управления развития ЖХЛ Сергея Яковлева.

Также он указал, что такое решение принято по нескольким причинам, первая из которых это то, что команда из Пекина «Кульлунь» («Красная звезда») только что получила визы и сможет прибыть в Россию только после 26 сентября.

Помимо того, руководитель развития ЖХЛ рассказал о наличии финансовых проблем у команды СК «Горный», решаемых последней совместно с Федерацией хоккея России, Минспорта РФ и Горным университетом Санкт-Петербурга.

«Кроме того, было важно, чтобы девушки прошли нормальную предсезонную подготовку, тестирование и подошли к началу сезона полностью здоровыми», — заключил он.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом ЖХЛ стал пекинский клуб «Куньлунь», который в финальной серии одержал верх со счетом 3−0 над уфимской командой «Агидель».