Берлин, , 23:37 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» громко открыла новый сезон чемпионата Германии, разгромив «Шальке» из Гельзенкирхена. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась разгромной победой хозяев со счетом — 8:0.

Издевательство «Баварии» началось с гола Сержа Гнабри на 4-й минуте встречи. На 19-й минуте преимущество увеличил полузащитник Леон Горетцка, а за ним под занавес тайма Роберт Левандовски реализовал пенальти.

Во втором тайме Гнабри оформил голевой хет-трик, отличившись на 47-й и 59-й минутах. Также по голу на свой счет записали Томас Мюллер, новичок «баварцев» Лерой Сане и 17-летний англичанин Джамал Мусиала. Отметим, что эта игра стала дебютной для Сане, в которой он, помимо одного гола, отметился еще двумя голевыми передачами.

Завтра, 19 сентября, в первом туре сойдутся две «Боруссии» — дортмундская и мёнхенгладбахская.