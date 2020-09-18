Ростов-на-Дону, , 23:02 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» объявил о подписании контракта с воспитанницей донской школы ручного мяча Кристиной Сорокиной. Ростовчанка будет выступать на позиции левой полусредней, уточнили в пресс-службе команды.

Воспитанница областного училища олимпийского резерва ранее выступала за молодёжную команду «Ростов-Дона», затем получила игровую практику в «Астраханочке» и «Ставрополье». Также Сорокина выступала за молодёжную сборную России.

ИА REGNUM напоминает, что в новом сезоне состав «Ростов-Дона» пополнили игрок сборной Франции и гандбольного клуба «Мец» Грас Заади, игрок сборной Сербии по гандболу Катарина Крпеж-Шлезак.

Читайте ранее в этом сюжете: Состав ГК «Ростов-Дон» пополнила игрок сборной Сербии