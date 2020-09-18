Краснодар, , 22:25 — REGNUM «Краснодар» разгромил новичков лиги подмосковные «Химки» в рамках восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой хозяев с крупным преимуществом в счете — 7:2.

Дублем в составе «южан» отличился лидер полузащиты Виктор Клаэссон, забив в ворота «Химок» на 23-й и 45-й минутах. Также в их составе по одному мячу забили Маркус Берг, Тонн Вильена, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов и Реми Кабелла.

Оба мяча «Химок» на свой счет записал форвард Аршак Корян.

«Краснодар» поднялся на третью строчку чемпионата, на их счету 14 очков. «Химки» занимают предпоследнее место с тремя очками.