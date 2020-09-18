Нижнекамск, Татария, , 21:36 — REGNUM Нижнекамский «Нефтехимик» был сломлен омским «Авангардом» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом в счете — 2:1.

Счет встречи открыл 34-летний защитник «Авангарда» Алексей Емелин на 4-й минуте второго периода, отличившись с помощью передач Егор Чинахова и Александра Хохлачева. Вскоре, на 11-й минуте счет сравнял нападающий «Нефтехимика» Александр Кучерявенко, он забросил уже четвертую шайбу в текущем сезоне. Под занавес периода итоговый счет матча установил форвард «омичей» Кирилл Семенов, голевой передачей отметился Алексей Емелин, записавший в свой актив второй результативный балл в этой встрече.

«Авангард» возглавил турнирную таблицу Востока с 12 очками в активе. «Нефтехимик» делит десятое место конференции с «Амуром», команды набрали по два балла.