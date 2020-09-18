Ярославль, , 18:32 — REGNUM Континентальная хоккейная лига объявила о переносе двух матчей ярославского «Локомотива» из-за коронавируса в команде. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Матч «Локомотива»

Симптомы коронавируса у игроков и сотрудников ярославского клуба появились по прилете в Сочи на игру регулярного чемпионата КХЛ. В итоге матч 17 сентября был отменен.

«По прибытии в Сочи на игру 17 сентября у одиннадцати хоккеистов и одного сотрудника «Локомотива» проявились симптомы заболевания, а руководство клуба уведомило КХЛ о включении части команды в контактную группу. В целях безопасности всех участников соревнований команда была эвакуирована в Ярославль и по прилёте прошла тестирование. Первичные результаты тестов — отрицательные, но у девяти хоккеистов продолжается развитие симптоматики» , — говорится в официальном заявлении КХЛ.

Лига не стала засчитывать «Локомотиву» техническое поражение в матче против ХК «Сочи». КХЛ объявила о двух переносах.

«Матч чемпионата КХЛ «Сочи» — «Локомотив» перенесён на более поздний срок. Также перенесён и матч с минским «Динамо», который должен был состояться 19 сентября, поскольку недостаточно времени для того, чтобы отобрать резервных игроков и подать документы для пересечения ими границы. В воскресенье, 20 сентября, все игроки как основного состава, так и резервного из системы клуба, пройдут углубленное тестирование. Хоккейный клуб «Локомотив» и Континентальная хоккейная лига прилагают все усилия, чтобы матч «Куньлунь» — «Локомотив» 21 сентября состоялся», — отметили в пресс-службе КХЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Локомотив» уже вызвал в основную команду хоккеистов из фарм-клуба — воронежского «Бурана» и игроков МХК «Локо».

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