Москва, 18 сентября 2020, 15:36 — REGNUM Биатлонист Дмитрий Малышко не примет участия в чемпионате России по летнему биатлону. Об этом 18 сентября сообщает ТАСС.
Отмечается, что Малышко отсутствует в составе участников индивидуальной гонки, которая открывает соревновательную программу турнира.
Чемпионат России по летнему биатлону состоится с 19 по 22 сентября в Тюмени. Кроме индивидуальной гонки, в программе соревнований предусмотрены спринты и эстафеты.
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