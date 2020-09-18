Москва, , 15:36 — REGNUM Биатлонист Дмитрий Малышко не примет участия в чемпионате России по летнему биатлону. Об этом 18 сентября сообщает ТАСС.

Отмечается, что Малышко отсутствует в составе участников индивидуальной гонки, которая открывает соревновательную программу турнира.

Чемпионат России по летнему биатлону состоится с 19 по 22 сентября в Тюмени. Кроме индивидуальной гонки, в программе соревнований предусмотрены спринты и эстафеты.

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