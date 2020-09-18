Махачкала, , 15:32 — REGNUM Футболист Шамиль Асильдаров принял решение возобновить спортивную карьеру. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба махачкалинского «Анжи».

«Анжи» заявил нападающего на сезон 2020/21. По словам Асильдарова, президент клуба предложил ему помочь команде тяжёлой ситуации, когда клуб не может заявлять новых игроков.

«Я нахожусь в неплохой форме и чувствую в себе силы для такой работы. Команда хорошо начала сезон, и я постараюсь сделать всё возможное, чтобы принести пользу команде и придать ей стабильности на поле», — сказал Асильдаров.

Асильдаров завершил карьеру футболиста в 2017 году. Он играл за такие клубы, как «Анжи», «Локомотив», «Кубань», «Терек».