Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM Отмена матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами «Ростов» и «Ротор» отрицательно скажется на состоянии игроков. Об этом сообщил главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин, комментируя ситуацию.

«С точки зрения подготовки, естественно, это не пойдёт в плюс. Всё подводилось к матчу, шла подготовка к этой игре. С точки зрения нагрузок придётся всё менять, такую нагрузку, как в игре, сложно дать игрокам. Будем более эффективно работать на тренировках», — цитирует Карпина «Р-Спорт».

ИА REGNUM напоминает, что матч «Ростов» — «Ротор» отменён в связи со вспышкой коронавируса в волгоградском клубе. Решение по матчу РПЛ «Ростов» — «Ротор» будет принято 22 сентября.

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