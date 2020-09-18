Москва, , 15:13 — REGNUM Фигурист Владимир Самойлов не примет участия в первом этапе Кубка России, который пройдёт в Сызрани. Об этом 18 сентября сообщил журналистам гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

По его словам, Самойлов снялся с турнира по болезни.

«В ситуации, когда ходит много разных инфекций, мы можем ожидать другие снятия. Но надеемся, что всё же все, кто заявился, доедут», — сказал Коган.

Этап Кубка России в Сызрани пройдет с 18 по 22 сентября. Как ранее сообщало ИА REGNUM, турнир пропустят Евгения Медведева, Александр Самарин и спортивная пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

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