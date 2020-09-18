Юрмала, Латвия, , 14:37 — REGNUM Две пары российских волейболистов вышли в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Юрмале (Латвия).

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Польши Петра Кантора и Бартоша Лосяка со счетом 2−1 (21:16, 24:26, 17:15) и стали первыми в своей группе, получив прямую путёвку в 1/8 финала.

Никита Лямин и Тарас Мыськив также заняли первое место в группе, обыграв Александера Брауэра и Роберта Меувсена из Нидерландов: 2−1 (21:19, 18:21, 15:13).

Кроме того, Александр Лихолетов и Руслан Быканов заняли второе место в своей группе и сыграют за выход в 1/8 финала в предварительном раунде плей-офф.