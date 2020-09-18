Рим, 18 сентября 2020, 14:11 — REGNUM Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла представительнице Чехии Каролине Плишковой в третьем круге турнира в Риме. Встреча, продолжавшаяся 1 час 19 минут, завершилась со счётом 4:6, 3:6.
Блинкова два раза подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, пять ошибок на подаче и 4 из 6 брейков.
В четвертьфинале турнира Плишкова сыграет с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.
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