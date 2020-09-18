Чебоксары, , 13:47 — REGNUM Ещё 16 чувашских спортсменов освобождены от ответственности по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсменов Анну Анцелиович.

Несовершеннолетних чувашских спортсменов, которые ранее были временно отстранены, дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА освободил от ответственности. Комитет признал наличие нарушений, но установил, что атлеты не могут нести прямую ответственность за произошедшее.

На рассмотрении остаются ещё около 40 дел.

Напомним, в августе 2020 года были заслушаны дела первых пяти спортсменов, трёх из них оправдали, два других получили минимальные сроки дисквалификации.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года Чувашия оказалась в центре скандала: РУСАДА распространила сообщение, что более 60 спортсменов подозреваются в нарушении антидопинговых правил. В Чувашии после разбирательств заявили, что было использовано вещество, которое не входит в список запрещённых, но «речь идёт об объёме вводимого лекарственного препарата» — 250 мл при нормативе не более 50 мл.

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