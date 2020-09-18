Москва, , 13:44 — REGNUM Супруга нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Александра Кокорина Дарья Валитова рассказала, отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в соцсети Instagram, что перенесла заражение коронавирусной инфекцией.

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«Да. И выработала достаточно хорошие антитела», — написала Валитова в ответ на вопрос одного из подписчиков о том, перенесла ли она коронавирусом.

При этом супруга футболиста не уточнила, когда именно она заразилась коронавирусной инфекцией.

Отметим, Александр Кокорин перешел в московский «Спартак» из санкт-петербургского «Зенита» летом нынешнего года на правах свободного агента, подписав с красно-белыми контракт до лета 2023 года. В прошедшем сезоне играл на правах аренды в команде «Сочи» и в 10 матчах российской Премьер-лиги отметился семью голами и одной результативной передачей.