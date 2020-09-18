Москва, , 13:39 — REGNUM Фигуристка Мария Сотскова не уведомила Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о том, что завершила карьеру, перед сдачей допинг-пробы. Об этом сообщает RT.

По информации издания, в ноябре 2019 года Сотскова решила закончить карьеру, но официально не оформила уход из спорта. Она не уведомила РУСАДА в письменном виде о совеем решении, поэтому продолжала числиться в списках в качестве действующей спортсменки.

В марте 2020 года допинг-офицеры пришли к фигуристке взять внесоревновательную допинг-пробу. В разговоре с ними она настаивала, что уже завершила карьеру, но всё-таки была вынуждена сдать тест, который в итоге дал положительный результат на фуросемид.

Кроме того, отмечается, что Сотскова предоставила справку, подтверждающую употребление препарата по медицинским показаниям. Но у клиники не оказалось лицензии на её выдачу.

Ранее сообщалось, что РУСАДА дисквалифицировало фигуристку Сотскову на 10 лет за подделку медицинской справки.

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