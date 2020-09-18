Нальчик, , 13:37 — REGNUM В Кабардино-Балкарии до конца 2021 года будут построены около 70 спортивных объектов. Из них 32 объекта будут открыты уже в текущем году, сообщили 18 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

Так, появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Шалушка, Карагач, Псыхурей, Баксан и Яникой. Помимо этого, будут созданы 25 многофункциональных спортивных площадок с зоной воркаута и две площадки для сдачи норм ГТО. Из крупных объектов, планируемых к вводу, названы также ледовый дворец и три спортивных зала.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 17 сентября, в Кабардино-Балкарии был открыт первый в Черекском районе физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в селении Кашхатау.

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