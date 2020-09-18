Лондон, , 13:04 — REGNUM Британский теннисист Энди Маррей заявил, что стадион в Австралии, названный в честь легендарной теннисистки Маргарет Корт, нужно переименовать. Об этом 18 сентября сообщает Pride Life.

«Корт оскорбила и обругала слишком многих людей. Считаю, что стадион в Мельбурне, названный в честь неё, стоит переименовать. Её ценности противоречат идеалам тенниса», — заявил Маррей.

Ранее Корт неоднократно высказывалась недоброжелательно в адрес представителей ЛГБТ и сексуальных меньшинств. Кроме Маррея, с выпадами в её адрес выступали и другие бывшие теннисисты, в частности, Джон Макинрой.

Маргарет Корт — австралийская теннисистка, выступавшая в 1960—1970-х годах. Она 24 раза выигрывала турниры «Большого шлема» в одиночном разряде, что до сих пор является рекордом.

Стоит отметить, что в то время, как различные теннисисты «нападают» на Корт, выступившую с критикой ЛГБТ-идеологии, Международная федерация тенниса (ITF) переименовывает Кубок Федерации в Кубок Билли Джин Кинг, которая является известной ЛГБТ-активисткой.

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