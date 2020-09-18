Черекский район, Кабардино-Балкария, , 13:03 — REGNUM В Кабардино-Балкарии открылся многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в поселке Кашхатау. Он стал первым крупным спортивным объектом для занятий водными видами спорта в Черекском районе, сообщили 18 сентября в пресс-службе главы и правительства республики.

Старт строительству спортивного комплекса был дан в 2019 году за счет средств, выделенных по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». В комплексе созданы условия для занятий многими видами спорта. Для этого имеются универсальный зал для спортивных игр и занятий гимнастикой, 25-метровый бассейн на четыре дорожки, а также тренажерный зал для занятий фитнесом. В спорткомплексе предусмотрены условия для занятий в том числе маломобильных групп населения.

Принявший участие в торжественной церемонии открытия спортивного объекта глава республики Казбек Коков отметил, что Черекский район всегда славился своими спортсменами. Он также выразил уверенность, что с вводом в строй первого комплекса с бассейном появятся чемпионы и в водных видах спорта.

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