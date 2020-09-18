Токио, , 12:51 — REGNUM Наоми Осака, японская теннисистка, которая выиграла Открытый чемпионат США, став победительницей трёх турниров Большого шлема, 18 сентября заявила, что не будет участвовать в предстоящем Открытом чемпионате Франции по теннису, сославшись на травму подколенного сухожилия. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

«К сожалению, я не смогу сыграть на Открытом чемпионате Франции в этом году», — написала Осака в Twitter. Чемпионка пожаловалась на боль в подколенном сухожилии и пожелала организаторам и игрокам всего наилучшего.

Напомним, Наоми Осака известна не только спортивными достижениями, но и своими антирасистскими акциями.

Как сообщало ИА REGNUM, японская теннисистка, подхватив волну протестов американских спортсменов, вначале отказалась от участия в соревнованиях в США. Затем, согласившись на участие, выступала исключительно в масках с именами жертв расизма. Так, поясняет спортсменка, она хотела привлечь внимание к проблеме.

Открытый чемпионат Франции по теннису, турнир Большого шлема на корте на «Ролан Гаррос» в Париже, был отложен примерно на четыре месяца из-за пандемии коронавируса и будет проходить с 21 сентября по 11 октября.