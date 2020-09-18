Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Кубок Федерации по теннису переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Сообщается, что турнир будет теперь называться Кубок Билли Джин Кинг. По словам организаторов, это «открывает новую эру» для турнира.

«Это большая честь, что женский чемпионат мира по теннису назвали в мою честь, я отношусь к этому очень серьёзно и ответственно. Наша задача — поделиться этим видением с будущими поколениями молодых девушек, потому что они должны знать, что могут выбрать любой путь», — заявила Билли Джин Кинг.

Напомним, Билли Джин Кинг — бывшая первая ракетка мира, выступавшая в 1960—1980-х годах. Она 12 раз выигрывала турниры «Большого шлема» в одиночном разряде.

Также Билли Джин Кинг, объявившая о своей гомосексуальности, считается борцом за права женщин и ЛГБТ.

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