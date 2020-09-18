Москва, , 11:46 — REGNUM Решение по матчу Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Ротор» будет принято 22 сентября. Об этом 18 сентября заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

«Заседание КДК запланировано на вторник», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ротор» не полетел на матч восьмого тура РПЛ с «Ростовом», который должен был состояться 19 сентября, из-за выявленных случаев коронавируса в команде.

До этого, 13 сентября, в Волгограде должен был пройти матч седьмого тура РПЛ «Ротор» — «Краснодар», но он был отменён, а «Ротору» засчитано техническое поражение.

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