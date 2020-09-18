Токио, , 11:36 — REGNUM Японская теннисистка Наоми Осака не примет участия в Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Об этом 18 сентября она написала в Instagram.

«К сожалению, я не смогу сыграть на Открытом чемпионате Франции этого года. Моё подколенное сухожилие по-прежнему не в лучшей форме», — написала Осака.

Она пожаловалась на то, что два турнира «Большого шлема» — US Open и Roland Garros — находятся слишком близко друг к другу в календаре.

Напомним, 13 сентября завершился Открытый чемпионат США (US Open), на котором Осака стала победительницей. Roland Garros пройдёт с 21 сентября по 11 октября.

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