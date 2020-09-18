Рим, , 10:43 — REGNUM Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу над представительницей США Софьей Кенин во втором круге турнира в Риме. Встреча, продолжавшаяся 1 час 2 минуты, завершилась со счётом 6:0, 6:0.

Азаренко два раза подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Азаренко сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

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