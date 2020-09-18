Рим, , 10:36 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 2:6.

Рублёв 12 раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйса, одна ошибка на подаче и 3 из 7 брейков.

В третьем круге Хуркач сыграет с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом.

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