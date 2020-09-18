Ростов-на-Дону, , 10:04 — REGNUM Матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами «Ростов» и «Ротор» не состоится. Футбольный поединок отменён в связи со вспышкой коронавируса в волгоградском клубе. Об этом сообщает оперштаб РПЛ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

"Ротор» уведомил РПЛ о невозможности принять участие в матче из-за случаев заражения коронавирусом среди представителей клуба. Матч, запланированный на 19 сентября, не состоится», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что футбольный клуб «Ростов» обратился к президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину с просьбой отменить ближайший матч с «Ротором» из-за вспышки SARS-CoV-2. Жёлто-синие уверены, что проводить игру небезопасно.

Читайте ранее в этом сюжете: ФК «Ростов» просит РПЛ отменить матч из-за вспышки SARS-CoV-2

Читайте развитие сюжета: Тренер ФК «Ростов»: отмена матча с «Ротором» не пойдёт в плюс