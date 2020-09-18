Волгоград, , 10:01 — REGNUM Волгоградский «Ротор» не полетел на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» из-за выявленных случаев коронавируса в команде. Об этом 18 сентября сообщается на сайте клуба.

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«Руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с «Ростовом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в клубе все продолжают регулярно сдавать тесты на коронавирус. Состояние заразившихся стабильное, болезнь протекает в лёгкой форме.

Матч восьмого тура РПЛ «Ростов» — «Ротор» должен был состояться 19 сентября.

13 сентября в Волгограде должен был пройти матч седьмого тура РПЛ «Ротор» — «Краснодар», но он был отменён из-за положительных результатов теста на коронавирус у семи игроков волгоградского клуба. «Ротору» было засчитано техническое поражение.

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