Орландо, США, , 09:16 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Бостон Селтикс» во втором матче финала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 106:101.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Майами» Горан Драгич, который набрал 25 очков. Кроме того, центровой Эдрис Адебайо оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал разыгрывающий Кемба Уокер, записавший на свой счёт 23 очка.

Таким образом, «Майами» удвоил своё преимущество в серии: 2−0.

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