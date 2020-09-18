Москва, , 09:01 — REGNUM В 2020 году в Москве не будет проводиться теннисный турнир Кубок Кремля, сообщается на сайте АТР.

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Не состоятся как мужской, так и женский турниры. Их проведение было запланировано с 19 октября по 1 ноября.

В качестве причины отмены состязания указано повышение числа случаев распространения коронавируса в российской столице.

При этом теннисный турнир в Петербурге не будет отменён и пройдёт с 12 по 18 октября.