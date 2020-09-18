Эдмонтон, Канада, , 08:47 — REGNUM Шесть российских хоккеистов будут играть в финале Кубка Стэнли в 2020 году. Это стало известно после того, как «Тампа-Бэй Лайтнинг» вышла в финал турнира.

В финальной серии Кубка Стэнли — 2020 сыграют «Тампа» и «Даллас Старз». В составе «Лайтнинг» выступают вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. За «Старз» играют голкипер Антон Худобин и форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов.

Это второй результат в истории НХЛ по числу российских игроков в финалах Кубка Стэнли. В 1998 году их было семь, в 2000 году — шесть.

В 1998 году «Детройт Ред Уингз», за который играли Вячеслав Фетисов, Борис Миронов, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов и Сергей Фёдоров, разгромил в финале «Вашингтон Кэпиталз» с Сергеем Гончаром, Андреем Николишиным в составе (счёт в серии: 4−0).

В 2000 году «Нью-Джерси Дэвилз», в составе которого выступали Владимир Малахов, Сергей Брылин, Александр Могильный и Сергей Немчинов, обыграл «Даллас», цвета которого защищали Сергей Зубов и Роман Ляшенко (счёт в серии: 4−2).

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