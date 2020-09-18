Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:27 — REGNUM Новый ледовый дворец «Кузнецкий лёд» открылся в Новокузнецке. В правительстве региона заявили, что новый спорткомплекс станет площадкой школ хоккея и фигурного катания. Также в нём будут проходить соревнования по ледовым видам спорта.

Ледовый дворец включает в себя саму ледовую арену, залы хореографии и общей физической подготовки, тренажёрный зал, бросковую зону, оборудовано восемь раздевалок, трибуны вместимостью 338 зрителей, кафе на 40 посадочных мест с видом на ледовое поле, парковки.

«Сегодня Кузбасс активно строится. Значительная часть объектов — спортивные. Только в этом году в регионе появится около 100 объектов разного уровня — от спортплощадок на придомовых и пришкольных территориях до многофункциональных спортивных комплексов, оснащённых самым современным оборудованием. Благодаря этому спорт становится доступен для всех желающих», — прокомментировал губернатор области Сергей Цивилёв.