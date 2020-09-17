Лондон, , 23:54 — REGNUM «Брайтон» обыграл «Портсмут» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла на стадионе «Амекс» в Брайтоне и завершилась разгромным поражением гостей со счетом — 4:0.

В составе «Брайтона» по одному голу на свой счет записал аргентинский хавбек Алексис Макаллистер, иранский форвард Алиреза Джаханбахш, бразильский защитник Бернардо и шведский нападающий Виктор Дьоркереш.

В 1/16 финала «Брайтон» сыграет с «Престоном», встреча пройдет 22 сентября в Престоне.