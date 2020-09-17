Санкт-Петербург, , 23:45 — REGNUM Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал игру 18-летнего голкипера Ярослава Аскарова в победном матче со «Спартаком» (2:0).

«Удачно играл Ярослав Аскаровсегодня. Будем думать дальше по вратарской линии, но он своей игрой заслуживает место в воротах.

Но это только один матч, не спешите. Уровень его понятен, должна теперь появиться стабильность.

Насчет вызова на Евротур сложно говорить, у него главное в этом сезоне — молодежный чемпионат мира», — приводит слова Брагина портал «Р-Спорт».