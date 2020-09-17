Москва, , 22:56 — REGNUM Бывший защитник московского «Динамо» Денис Колодин высказался касательно поражения «милиционеров» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом».

«Я предупреждал, что будет тяжелого, и сегодняшняя игра могла сложиться как в одну, так и в другую сторону. К сожалению, уровень российского футбола пока недотягивает. Кроме «Зенита», у нас мало команд, которые могут претендовать на успехи в Европе», — приводит слова Колодина «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что из-за поражения от тбилисского «Локомотива» руководство «Динамо» начало искать нового главного тренера на место Кирилла Новикова.