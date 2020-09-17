Подольск, Московская область, , 22:35 — REGNUM Челябинский «Трактор» обыграл подольский «Витязь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Подольске и завершилась победой гостей с преимуществом в две шайбы — 3:1.

Счет встречи открыл воспитанник «челябинцев» Виталий Кравцов на 14-й минуте. В конце первого периода счет сравнял новичок «Витязя» Каспарс Даугавиньш с передачи Дмитрия Лугина.

В рамках третьего периода итоговую закономерность в счете установили нападающие «Трактора» Виталий Кравцов, отметившийся второй шайбой на 11-й минуте, и Понтус Оберг, забросивший первый гол за новую команду на 14-й минуте периода.

«Витязь» занимает девятое место на Западе с четырьмя очками на счету. «Трактор» расположился на шестой строчке Востока с семью баллами.