Перуджа, Италия, , 22:05 — REGNUM Футболист Луис Суарес в четверг, 17 сентября, сдал экзамен по итальянскому языку в Иностранном Университете Перуджи, передает Sky.

Сдача экзамена должна помочь ему быстрее получить итальянское гражданство. При этом уверенности в том, что «бюрократические препоны» будут устранены достаточно быстро, нет.

Наличие итальянского гражданства в свою очередь упростит трудоустройство Суареса в футбольном клубе «Ювентус» — в этом случае для него не нужно будет резервировать одно из двух мест для граждан из стран, не входящих в ЕС.