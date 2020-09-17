Мытищи, Московская область, , 21:48 — REGNUM «Автомобилист» с легкостью обыграл китайский «Куньлунь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на временном стадионе «Куньлуня» в Мытищах и завершилась победой гостей с преимуществом в три шайбы — 5:2.

В составе «екатеринбуржцев» дважды отличился Анатолий Голышев, также по одной шайбе на свой записали Павел Дацюк, Денис Бодров и Джефф Плэтт. Обе шайбы «Куньлуня» забросил американский форвард Дэнни Кристо, ранее выступавший за рижское «Динамо».

«Автомобилист» возглавляет турнирную таблицу Востока с 11 очками в шести матчах. «Куньлунь» занимает последнее место конференции, являясь единственной командой лиги, не набравшей очки.