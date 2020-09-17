Казань, , 21:28 — REGNUM Казанский «Ак Барс» одержал победу в «зеленом дерби» над уфимским «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась победой хозяев с преимуществом в три шайбы — 4:1.

Счет встречи на 8-й минуте матча открыл форвард «Салавата» Теему Хартикайнен, реализовав численное большинство с помощью передач Гранлунда и Маннинена. После чего «Ак Барс» заколотил в ворота «уфимцев» четыре безответные шайбы. Отметим, что во всех шайбах «казанцев» принял участие нападающий Данис Зарипов. Он отличился двумя голами и отдал две результативные передачи. Также по голу на свой счет записали Станислав Галиев и Найджел Доус.

Тем не менее «Салават» разместился выше «Ак Барса» в турнирной таблице Востока. Команда из Уфы с 10 очками занимает третье место, когда «казанцы» с таким же результатом идут на пятой строчке.