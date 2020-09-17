Рим, , 20:52 — REGNUM «Рома» договорилась о переходе нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика.

Согласно информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны уже согласовали условия трансфера польского форварда. Милик достиг устной договоренности с «римлянами» и в скором времени пройдет медосмотр в Риме.

Поляк перейдет в «Рому» на правах аренды с обязательством выкупа игрока по истечении аренды. За год аренды будет выплачено 3 миллиона евро, сумма выкупа составит 16 миллионов. Также «неаполитанцы» получат 7 миллионов в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Малик отличился 11 голами в 26 матчах чемпионата Италии.