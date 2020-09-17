Токио, , 20:45 — REGNUM Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах проведет телефонные переговоры с новым премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой на следующей неделе. Об этом 17 сентября сообщил Ёсиро Мори, президент оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

По словам Мори, Бах надеется посетить Японию в конце октября и лично встретиться с Сугой, преемником Синдзо Абэ на посту премьер-министра.

Мори отметил вклад Абэ в развитие олимпийского движения и сказал, что бывший премьер-министр получит пост в оргкомитете.

Поскольку председателем консультативного комитета вместо Абэ станет новый премьер-министр, для Абэ рассматривается другая должность.