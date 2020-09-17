Париж, , 19:26 — REGNUM 17 сентября в рамках 6-го тура онлайн-турнира по CS: GO ESL Pro League Season 12 Europe французский коллектив G2 потерпел поражение от поляков из AGO со счетом 1:2. Поляки оказались сильнее G2 на картах Inferno (16:14) и Vertigo (19:17).

MVP встречи (91% голосов) был признан 24-летний боснийский киберспортсмен Неманья «huNter-» Ковач, набравший статистику 71−55.

По итогам матча AGO, одержав вторую победу на турнире, заняли седьмое место. G2 с 6-ю баллами расположились позицией выше.