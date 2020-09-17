Ярославль, , 18:35 — REGNUM Континентальная хоккейная лига выпустила официальное заявление по отмене игры между хоккейным клубом Сочи и ярославским «Локомотивом». Об этом сообщает корреспонлент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Матч «Локомотива»

В тексте заявления указывается, что игра не состоится, а решения по поводу дальнейшей судьбы матча пока нет.

«Матч №72 регулярного Чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и ХК «Локомотив» не состоится. Подробные разъяснения по ситуации Континентальная Хоккейная Лига предоставит после получения всех необходимых официальных документов», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

По данным корреспондента ИА REGNUM несколько тестов игроков «Локомотива» на коронавирус сегодня оказались положительными, ярославское управление Роспотребнадзора выпустило предписание, что все контактировавшие с ними должны отправиться на двухнедельный карантин. Соответственно, речь идет о всех хоккеистах и тренерском штабе «Локомотива».

КХЛ может либо перенести ближайшие семь матчей «Локомотива» в чемпионате или ярославцы будут представлены в этих поединках молодежным составом.

Читайте ранее в этом сюжете: Ближайший матч ярославского «Локомотива» отменен