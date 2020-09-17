Мадрид, , 18:17 — REGNUM Руководство «Севильи» подпишет Зе Луиша в случае ухода Карлоса Фернандеса, который проигрывает конкуренцию Люку де Йонгу и Юссефу Эн-Несери за место в стартовом составе. Руководство считает, что 29-летний форвард сборной Кабо-Верде сможет бороться за место в основе, сообщает газета Mundo Deportivo. Transfermarkt оценивает Зе Луиша в 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Зе Луиш принял участие в 19-ти матчах португальской Примейры Лиги, в которых отметился 7-ю забитыми мячами.