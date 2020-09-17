Рим, , 15:44 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над представительницей Эстонии Анетт Контавейт во втором круге турнира в Риме. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 47 минут, завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Кузнецова восемь раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, одна ошибка на подаче и 4 из 14 брейков.

В третьем круге турнира Кузнецова сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

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