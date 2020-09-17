Гётеборг, Швеция, , 15:23 — REGNUM Шведский хоккейный клуб «Фрёлунда» решил изменить свой логотип, убрав с него изображение индейца. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба клуба.

В клубе решили избавиться от традиционного изображения индейца, которое присутствует на эмблеме с 1995 года, из-за опасений неправильной оценки обществом.

Руководство клуба приняло решение изобразить на логотипе другой символ. При этом в клубе признались, что этот процесс будет довольно сложным.

«Фрёлунда» существует с 1944 года, за это время клуб четырежды менял логотип. Сейчас команда выступает в Шведской хоккейной лиге и является пятикратным чемпионом Швеции, а также четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2016, 2017, 2019, 2020).

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