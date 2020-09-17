Рим, , 14:56 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Чехии Катержиной Синяковой во втором круге турнира в Риме. Встреча, продолжавшаяся 1 час 22 минуты, завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Касаткина ни разу не подала навылет и не допустила двойных ошибок, реализовав 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, пять ошибок на подаче и 3 из 7 брейков.

В третьем круге турнира Касаткина сыграет с победительницей матча между американской теннисисткой Софьей Кенин и представительницей Белоруссии Викторией Азаренко.

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