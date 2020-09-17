Сеул, , 14:46 — REGNUM Сборная Южной Кореи по футболу занимает 39-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновлённый рейтинг опубликован 17 сентября (по местному времени) на сайте организации.

Согласно опубликованным данным, показатель Южной Кореи составил 1464 балла.

Известно, что страна Утренней свежести поднялась на одну ступень в рейтинге после возобновления некоторых спортивных соревнований, таких как Лига наций УЕФА.

Среди стран, входящих в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), Иран занимает 30-е место в рейтинге, Япония — 28-е место.

В первую пятерку вошли Бельгия, Франция, Бразилия, Великобритания и Португалия.